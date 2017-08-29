Турист з Великобританії полетів у Німеччину за паспортом своєї коханки (фото)

Житель Великобританії випадково полетів у Німеччину за паспортом своєї коханки. Про це пише газета Mirror.

Майкл Рендалл в поспіху збирався на рейс з Лондона до Берліна, де збирався відвідати змагання з мотоперегонів. В результаті 23-річний чоловік випадково взяв посвідчення особи 34-літньої Шарлотти Булл, з якою проживає разом.

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З цим документом він без проблем зареєструвався на рейс лоукостера EasyJet і пройшов всі перевірки в аеропорту Гатвік. Тільки після приземлення британець виявив, що захопив з собою не той паспорт. Він повідомив про цю проблему співробітникам німецької імміграційної служби. Ті піддали туриста півторагодинний перевірці, а потім відпустили.

Рендалл зв'язався зі своїм колегою, який також збирався вилетіти у Берлін, щоб подивитися на мотогонки. Знайомий привіз мандрівникові його паспорт, з яким той зміг благополучно повернутися додому.

Булл назвала цей випадок обурливим, а також заявила, що персонал EasyJet допустив грубу помилку. Представник лоукостера сказав, що авіакомпанія розслідує НП. Коли саме стався інцидент, невідомо.