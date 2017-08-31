На Житомирщині викрили осіб, які незаконно заволоділи корпоративними правами та нерухомістю на понад 30 мільйонів

На Житомирщині викрито осіб, які незаконно заволоділи корпоративними правами та нерухомістю вартістю понад 30 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами рейдерства, зокрема, незаконного заволодіння корпоративними правами та майновими комплексами низки підприємств на території Житомирської області.

Установлено, що група осіб, точна кількість яких зараз встановлюється ( жителі різних областей), підробляли довіреності, протоколи зборів засновників та інші документи, що посвідчують право на майно або надають повноваження на управління діяльністю підприємств. На підставі цих документів , за пособництва державних реєстраторів, вони вносили відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Унаслідок таких протиправних дій, ці особи, поза волею фактичних власників, заволоділи та вчинили замах на заволодіння корпоративними правами і нерухомим майном загальною вартістю на суму понад 30 млн грн.

У четвер, 31 серпня 2017 року, прокурорами прокуратури Житомирської області та слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в області, за оперативного супроводу працівників Департаменту захисту економіки Нацполіції України та підрозділу поліції особливого призначення проведено 20 обшуків у Житомирі, Києві, Харкові, а також Житомирській, Черкаській і Київській областях.

Під час санкціонованих обшуків вилучено документацію, електронні носії інформації, більше 25 печаток, які підтверджують злочинну діяльність групи осіб.

Також, наразі одну особу затримано та повідомлено їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном підприємства).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом рейдерства та іншими статтями проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.