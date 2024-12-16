Він також додав, що пияцтво – це серйозна проблема в українській армії.

Знущання командирів над підлеглими військовослужбовцями – це окремі випадки, а не стала практика.

Таку думку в ефірі "Радіо Свобода" висловив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Вони (такі випадки, – УНІАН) досить ганебні. Потрібно розібратися, щоб винні були покарані. Я чув про це ще з 2014 року, у нас проблема була з пияцтвом. Деякі військові застосовували такі моменти, вони ганебні. Були різні випадки, що п'яниці, яких набирали в армію, то вбивали командирів, то бійців і це застосовувалося. Але звичайно, це не виправдання. Є правоохоронні органи, які мають розбиратися", – сказав нардеп.

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Він також розповів, що військовослужбовці мають можливість звернутися до правоохоронних органів у тому випадку, якщо відчувають тиск з боку свого командування.

"Є у нас і ДБР і поліція і служба безпеки, військова контррозвідка знаходиться при частині. Є й інші офіцери. Солдат, за бажанням, може поскаржитися кому завгодно, написати заяву і попросити допомоги. В армії є можливості, я сам там колись служив. Якщо він напише заяву, то перевірка прийде дуже швидко. Тому вони мають розуміти, що якщо вони бачать такі ганебні випадки, відчувають, що проти них тиск, знущання – хай дзвонять на гарячу лінію. Багато разів бачив, навіть імена їхні не вспливають, коли підозри оголошують", – додав Костенко.

Скандал у 211-й бригаді: що відомо

Напередодні Українська Правда повідомила про факти знущання над військовослужбовцями у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Зокрема потерпілі військові розповіли про здирництво, погрози та побиття з боку командирів.

Згодом на скандал відреагували у Генштабі та повідомили, що до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для перевірки зазначеної інформації. Крім того, там зазначили, що командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою.

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