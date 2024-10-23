Міноборони також направляє інспекцію для перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП.

Підозрюваним у зґвалтуванні неповнолітньої у Закарпатській області відмовили в мобілізації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Міністерство оборони України.

"У зв’язку зі злочином, що викликав значний резонанс у суспільстві та стосується підозри у зґвалтуванні неповнолітньої, де фігурують особи, які нібито намагалися мобілізуватися до лав Збройних сил для уникнення покарання, Міністерство оборони України повідомляє наступне. Станом на зараз відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незважаючи на їхні звернення до Обухівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Київська область) для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення.

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Крім того, повідомляється, що для всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин цієї справи Міноборони направляє Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП.

"У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР", - зауважили у міністерстві і додали, що продовжують співпрацю з правоохоронними органами для забезпечення правопорядку та законності.

Згвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Як повідомлялося, у серпні 2021 року у селищі Верхні Ворота (Закарпатська область) троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину. Свої знущання вони зняли на відео, яке потім поширили серед однокласників.

Воловецький районний суд засудив підозрюваних до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном. Закарпатський апеляційний суд скасував цей вирок та призначив новий судовий розгляд.

22 жовтня 2024 року консультантка благодійного фонду "Голоси дітей" Олена Пшенична повідомила, що звинувачені у зґвалтуванні намагаються мобілізуватися до армії, аби уникнути покарання. За її словами, двоє обвинувачених вже досягли повноліття, а третьому має виповнитися 18 років у листопаді.

21 жовтня перші двоє не з'явилися на судове засідання, оскільки нібито отримали повістки та мали з'явитися до Обухівського ТЦК.

Пшенична зазначає, що підозрювані не мають військової освіти та не проходили строкову службу, тому їх не могли мобілізувати без добровільної згоди.

Жінка додала, що саме через Обухівський ТЦК у 2023 році мобілізували поліцейських з Кагарлика, обвинувачених у зґвалтуванні жінки.

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