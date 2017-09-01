Взяв гроші за винесення рішення: суддя у Полтаві погорів на хабарі

Детективи Національного антикорупційного бюро України разом з працівниками СБУ затримали суддю Ленінського районного суду Полтави під час отримання хабара. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті НАБУ.

За даними правоохоронців, суддю затримано за підозрою у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи») Кримінального кодексу України. Суддю затримано після одержання ним хабара від представника позивача у цивільній справі. За версією слідства, служитель Феміди взяв гроші за винесення рішення в інтересах позивача, який вимагав стягнути заборгованість у сумі 100 тис. грн.

Наразі тривають слідчі дії (обшуки). Вирішується питання повідомлення судді про підозру, а також внесення подання до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу про утримання судді під вартою.

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Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в березні 2017 року.

Правоохоронці поки що не повідомляють ім’я затриманого судді. Проте за даними полтавських ЗМІ, затриманим суддею є Сергій Кононенко.

Суддею Кононенко працює вже 15 років. З серпня 2002 року по травень 2005 року він працював суддею військового місцевого суду Полтавського гарнізону, з травня 2005 року — суддя Ленінського районного суду міста Полтави. Верховною Радою України 21 травня 2009 року обраний на посаду судді безстроково. Відомо, що у липні 2016 року Сергій Кононеко подав до Вищої ради юстиції заяву про відставку, проте отримав відмову.