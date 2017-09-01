Страх і сльози на "лінійці": Україна відзначає День знань (відео)

1-го вересня відзначається День знань. У школах проходять урочисті "лінійки". Найбільше цей день запам'ятається першокласникам, які ступають на шкільний поріг вперше. Однак прихід до школи не у всіх викликає радісні емоції. Багато першачків відверто нудьгують на "лінійці", а дехто не може стримати сльози.

Привітати українців з Днем знань уже встигли президент Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Президент окремо привітав "тих, хто сьогодні святкує День знань у новому статусі. Тих діток, які вперше сідають за шкільні парти, та першокурсників, які починають торувати шлях до професійних вершин. Нехай прагнення до інтелектуального збагачення стане надійним дороговказом та повсякчас осяює ваш життєвий обрій", - сказав президент.

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У переданому агентству УНІАН вітанні Парубія з нагоди початку нового навчального року є окреме звернення до вчителів і викладачів: "У складний для нашої країни час ваша робота набуває виняткової важливості. На вас покладено велику місію – передавати молодим поколінням не лише знання, а й життєву мудрість та досвід, виховувати громадянина, який всім серцем та душею любить рідну землю і готовий повсякчас боронити її свободу та незалежність. Саме тому національно-патріотичне виховання і громадянська освіта мають стати наріжним каменем сучасного навчального процесу. Вірю, що ваше віддане служіння своєму покликанню та високий професіоналізм стануть запорукою обраного Україною європейського майбутнього. Глибока шана вам за вашу щоденну невтомну працю".

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У своєму вітанні до Дня знань прем'єр Гройсман наголосив, що уряд розглядає реформу освіти як одну з найважливіших та життєво необхідних. "Наше завдання – створити сучасну європейську освітню систему, засновану на інноваційних підходах та технологіях. У світі, що постійно змінюється, ми повинні побудувати гнучку та ефективну освітню модель, яка забезпечуватиме потреби тих, хто навчається, та створить комфортні і гідні умови для тих, хто навчає, для учителів та викладачів", - зауважив прем’єр.