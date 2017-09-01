Суд відправив фігуранта справи про вбивство поліцейських у Княжичах під домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному з трьох підозрюваних у кримінальному провадженні щодо загибелі працівників поліції у селі Княжичі біля Києва у грудні минулого року колишньому начальнику управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Києві Леоніду Куряті.

Як передає кореспондент УНІАН, суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

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Таким чином суд не задовольнив клопотання прокурорів військової прокуратури щодо тримання під вартою даного підозрюваного впродовж 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. У цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції.

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Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Станом на січень 2017 року, за результатами службової перевірки, з лав Нацполіції було звільнено 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.

Генпрокуратура повідомила про підозру трьом службовим особам Нацполіції в рамках справи про перестрілку в Княжичах.

Крім того, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у цій справі планується вручити ще 8 підозр.