Найпровальніша спецоперація МВС: як перестрілка у Княжичах закінчилася смертю 5 поліцейських (всі подробиці)

Що сталося у Княжичах

Першим про трагедію на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Карний розшук міста Києва працював над затриманням небезпечної банди грабіжників, що системно грабувала будинки киян і жителів Київської області. В цю ніч працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що чергове пограбування може відбутися в селищі Княжичі. Туди виїхала група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД", - йдеться у його повідомленні.

За словами Геращенка, на одній з вулиць селища Княжичі в споруджуваному приватному будинку були розміщені поліцейські розвідники, завдання яких було стежити за обстановкою і подати команду на затримання бандитів.

"Планувалося класичне затримання банди грабіжників в той момент, коли вони спробують приступити до здійснення злочинного задуму. Проте трагічний ланцюг випадковостей перешкодив цьому. У цей час у сусідньому будинку в автоматичному режимі спрацювала охоронна сигналізація. На місце прибув наряд держслужби охорони, який помітив і затримав двох поліцейських розвідників. У той же час, група захоплення судячи з усього вирішила, що співробітники розвідки потрапили в біду, захоплені злочинцями, які їх виявили і виїхали на мікроавтобусі на вулицю, де співробітники ДСО затримали поліцейських розвідників. Далі, між співробітниками ДСО і групою захоплення сталася перестрілка, що тривала кілька миттєвостей і забрала п'ять життів", - повідомив Геращенко.

За його інформацією, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, що входив у групу захоплення.

Троє підозрюваних у розбоях, яких готувалися зловити "на гарячому", почувши стрілянину відмовилися від свого плану по грабунку і виїхали на двох Toyota Land Cruiser 200 в бік Києва, де були затримані оперативниками. У них вилучено вогнепальну зброю. Вони затримані, і їм пред'явлені звинувачення у скоєні грабежів і розбоїв.

У МВС не дають ніяких коментарів щодо смертельної перестрілки в селищі Княжичі Київської області, де сьогодні вночі помилково перестріляли один одного п'ятеро поліцейських.

Реакція й версії ГПУ

Згодом стало відомо, що причини та обставини стрілянини під Києвом, через яку загинули 5 поліцейських, встановлюватиме ГПУ. "Це розслідуватиме прокуратура, а поліція проводить службове розслідування. Всі матеріали службового розслідування і службової перевірки будуть надані прокуратурі... Прокуратура буде все з'ясовувати і відтворювати. Поліція буде цьому всіляко сприяти і нічого не приховуватиме", - запевнив представник МВС Артем Шевченко.

Невдовзі Генпрокуратура оприлюднила офіційну версію трагічних подій у Княжичах.

Встановлено, що 4 грудня 2016 року о 4 годині ранку в с. Княжичі Броварського району Київської області співробітники Корпусу оперативно-раптової дії Національної поліції України, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю стосовно співробітників Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони в Київській області, які разом з двома співробітниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь. Внаслідок чого загинули 5 співробітників поліції.

Наразі тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини скоєного злочину.

Також перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук заявив про створення оперативного штабу для розслідування загибелі п’ятьох поліцейських під Києвом.

Поліція про стрілянину на Київщині

Виконувач обов’язків керівника Нацполіції Вадим Троян доповів президентові, що до складу злочинної групи входили кілька осіб, серед яких були вже судимі за розбої та особи, які працювали, або мають відношення до правоохоронних органів.

Також у поліції повідомили, що четверо поліцейських під Княжичами були розстріляні в маркованій машині Державної служби охорони. Таким чином в машині, судячи з усього, були смертельно поранені двоє співробітників Держохорони і двоє співробітників розвідки. Вогонь, очевидно, вівся з боку спецпідрозділу КОРД.

Крім того, у поліцію Київської області не надходила інформація про загибель шостого поліцейського, постраждалого в перестрілці в Княжичах.

Варто зазначити, що оперативники спіймали банду в Деснянському районі на в'їзді до Києва, коли зловмисники приїхали з села Княжичі Броварського району мікроавтобусом Mercedes Vito до двох заздалегідь підготовлених автомобілів Toyota Land Cruiser 200 чорного кольору.

У затриманих в Києві членів організованого злочинного угруповання, проти яких у Княжичах Київської області проводилася спецоперація, що завершилася загибеллю 5 поліцейських, вилучили зброю, боєприпаси та спеціальне обладнання.

Троє із затриманих – жителі Києва та області, ще один – зі Львівщини. Правоохоронці проводять слідчі дії, в тому числі обшуки за адресами їх проживання.

Кримінальні провадження розслідуються за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію їх дій.

У Міністерстві внутрішніх справ не володіють інформацією про те, чи перериватиме своє відрядження до Канади очільник відомства Арсен Аваков у зв'язку з трагедією в Княжичах.

Коментарі й реакція президента

Екс-глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе прокоментувала перестрілку під Києвом, що забрала життя п'ятьох поліцейських. "Мої найглибші співчуття рідним, близьким і колегам загиблих поліцейських. Несамовита трагедія... ", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Своє бачення ситуації висловив й журналіст, колишній співробітник МВС Костянтин Стогній. "Три підрозділи поліції перестрілялись між собою в селі Княжичі Броварського району Київської області... Поки що події виглядають наступним чином. Карний розшук влаштував засідку на домушників в покинутому будинку. Але в сусідньому - спрацювала сигналізація і на виклик приїхала група ДСО (колишній "Титан"). Ось вони-то і були тими, хто спрацював професійно і чітко! Вони, як годиться, швидко прибули на виклик і перевірили не тільки той об'єкт, але і прилеглі, де могли сховатися злодії. І затримали... співробітників УГРО. В цей час новий (!) спецпідрозділ "Корд" вирішив, що це бандити розшуковців затримали", - написав він.

У той же час журналіст задається питанням, у чому «логіка командирів»: «Вони не бачили спецекіпірування? Розмальованих автомобілів ДСО? Хто відповідав за зв'язок між підрозділами під час спецоперації - він пішов курити або таких тепер взагалі немає?! Коротше, замість того щоб служба охорони МВС доставила затриманих в райвідділ, а там би їх не розсекречуючи забрали... Почалася бійня. В ході швидкоплинного бою вбито 2 співробітника КАРО, 2 співробітника ДСО і один спецназівець "КОРДа". А справжні, домушники з боку з подивом спостерігали за цим замісом. І втекли на двох джипах».

Крім того, згодом Стогній повідомив, що загинув шостий поліцейський, який постраждав у перестрілці під Києвом. Щойно "Надзвичайним новинам" повідомили, що в Броварській лікарні помер 6(!) поліцейський.... Немає слів... Виїхали в лікарню", - написав Стогній.

Також ЗМІ повідомляли, що через трагедію у Княжичах, що під Києвом, в якій загинули п'ятеро правоохоронців, поліція столиці та області піднята за тривогою.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родинам загиблих на Київщині п’ятьох поліцейських і запевнив, що винні будуть покарані.

Порошенко провів оперативну нараду з представниками силових відомств щодо розслідування трагедії загибелі п’яти поліцейських у селі Княжичі Київської області в ніч на 4 грудня.

Фото й відео з місця трагічних подій

Журналісти показали фото й відео з місця трагедії у Княжичах під Києвом, де загинули п’ятеро поліцейських.

Знімок розстріляного імовірно автомобіля Держохорони опублікував у своєму Facebook депутат Київоблради Іван Ступак. У коментарях до повідомлення в соцмережі депутат посилається на слідчий відділ прокуратури.

На знімку видно, що кулі увійшли в двері машини. Паркан на тлі дуже нагадує паркан на раніше опублікованих знімках з місця події.

Дані про загиблих поліцейських оприлюднив Департамент комунікації МВС України.

Так, 4 грудня 2016 року у селі Княжичі Броварського району Київської області під час виконання службових обов'язків трагічно полягли п’ятеро правоохоронців: начальник відділу управління КОРД Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції Віталій Валецький, оперуповноважений управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Юліан Рудько, оперуповноважений управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції Олександр Маніца, молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони старший сержант поліції Євген Куртєв, молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони старший сержант поліції Сергій Орлов.