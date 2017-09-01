У справі про трагедію в Княжичах може з'явитися низка нових підозрюваних - Луценко

У справі про грудневу стрілянину в селі Княжичі Київської області, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції, планується вручення ще 8 підозр.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«За фактом вбивства 5 працівників МВС у с. Княжичі, перевищення влади та недбалості працівників Національної поліції оголошено підозри колишньому начальнику управління карного розшуку Києва Куряті, колишньому заступнику начальнику відділу карного розшуку райвідділу Мариновському, старшому інспектору КОРДУ Курті. Планується вручення ще 8 підозр», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. У цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Станом на січень 2017 року, за результатами службової перевірки, з лав Нацполіції було звільнено 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.