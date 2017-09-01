Під час оксамитового сезону одеське узбережжя залишилося без лікарів

В Одесі під час оксамитового сезону на пляжах не будуть працювати медпункти. Про це 048 анонімно повідомили фельдшери.

Читайте такожВ Одесі городянам і туристам радять утриматися від купання в морі (відео)За їх словами, зазвичай до кінця вересня на пляжах чергували лікарі, оскільки відпочиваючих ще дуже багато, а ситуації біля моря трапляються критичні. Лікарі часто на березі відкачують потопаючих людей - і відлік йде на хвилини.

Однак, в цьому році не буде кому рятувати. Вчора, 31 серпня, у медпунктах закінчили роботу. Судячи з усього, влада вирішила заощадити на зарплаті фельдшерам.

У вересні в місті будуть працювати три медпункти з дев'яти. І ті тільки по вихідних.