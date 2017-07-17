В Одесі встановлено рекорд України з найдовшого "паровозика" з людей

В Одесі у неділю, 16 липня, встановлено рекорд України з найдовшого "паровозика", складеного з людей.

Як передає кореспондент УНІАН, національний рекорд "Найдовший паровозик, складений з людей" зафіксовано сьогодні ввечері в центрі міста - на Думській площі біля будівлі мерії. Рекорд офіційно зареєстровано представником Книги рекордів України.

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Люди зібралися на Думській площі, де організатори їх порахували і поділили на "вагони". В цілому, 226 учасників поділилися майже на 20 "вагонів". Після фіксації рекорду "вагони", вишикувавшись один за одним, рушили Приморським бульваром до пам'ятника Дюку де Рішельє - Потьомкінських сходів.

Люди йшли, поклавши руку на плече тому, хто йде попереду, як паровоз. Рухалася колона під акомпанемент духового оркестру. Музиканти виконували одеські мелодії, зокрема, "Сім сорок", "Ах, Одеса" та ін. Багато учасників під час руху "паровоза" танцювали.

Як пояснили у прес-службі мерії Одеси, акція присвячена 137-річчю від днязапуску в місті першого парового трамваю. У заході могли взяти участь усі, хто забажає.