Син Луценка вступив на міжнародні відносини: вартість навчання - 46 тисяч гривень на рік (відео)

Генпрокурор Юрій Луценко відвів свого молодшого сина до одного з найпрестижніших вишів країни. В інтерв'ю ТСН Віталій Луценко зізнався, що цілий рік готувався до ЗНО з репетиторами, але вступити зміг лише на контрактну форму навчання, а це 46 тисяч гривень на рік.

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Прокурорська родина на перший дзвоник в Інститут міжнародних відносин університету Шевченка прийшла без мами Ірини - представника президента в парламенті. Були лише батько та сини - Віталій та Олександр.

"Я вважаю, що наша родина може собі дозволити контракт. Я вважаю, нехай краще діти з бідніших родин отримають бюджетне місце, я думаю так буде справедливо. Хтось в сім'ї повинен мати юридичну освіту", - заявив прокурор.

"Це український виш, я не хотів навчатися їхати за кордон", - додав Луценко-молодший.

Журналісти зазначають, що загалом студенти-міжнародники традиційного затору з машин біля свого вишу не створили, хоч і прибували на коштовних авто. Першокурсники, на відміну від інших студентів, приїжджали з батьками, святково вбрані та багато фотографувалися.