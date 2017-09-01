Купи сміття, візки на деревах, швидкі та поліція: наслідки святкування студентів у парку КПІ (фото)
12:40, 01 вересня 2017Інциденти
1171 1
Кілька сотень студентів гучно відствяткували початок навчального року у київському парку КПІ.
Нічні святкування посвяти в студенти у київському парку КПІ закінчилося купами сміття та поцупленими в супермаркеті візками.
Читайте такожОбурені кияни розгромили два центри "Київенерго" (фото)
Фото наслідків гучного святкування опублікував патрульний поліцейський Дмитро Крештофов на своїй сторінці в Facebook.
"Кілька швидких для особливо сп'янілих, кілька патрулів для заяв про поцуплені айфони, а ще купа сміття, порожніх пляшок від алкоголю і катання на вкрадених з супермаркету візках. І це так святкували не десяток студентів...На момент приїзду поліції таких студентів було кілька сотень", - зазначив він.
На фото видно, що парк був повністю завалений сміттям і порожніми пляшками.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter