Купи сміття, візки на деревах, швидкі та поліція: наслідки святкування студентів у парку КПІ (фото)

Нічні святкування посвяти в студенти у київському парку КПІ закінчилося купами сміття та поцупленими в супермаркеті візками.

Читайте такожОбурені кияни розгромили два центри "Київенерго" (фото)

Фото наслідків гучного святкування опублікував патрульний поліцейський Дмитро Крештофов на своїй сторінці в Facebook.

"Кілька швидких для особливо сп'янілих, кілька патрулів для заяв про поцуплені айфони, а ще купа сміття, порожніх пляшок від алкоголю і катання на вкрадених з супермаркету візках. І це так святкували не десяток студентів...На момент приїзду поліції таких студентів було кілька сотень", - зазначив він.

На фото видно, що парк був повністю завалений сміттям і порожніми пляшками.