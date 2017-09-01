У Львові до шкіл прийшли на 300 першокласників більше, ніж торік

У Львові у 2017-2018 навчальному році до першого класу піде найбільша кількість дітей за останні п’ять років. Про це УНІАН повідомили в управлінні освіти Львівської міської ради.

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Згідно з інформацією, сьогодні 8523 першокласників у Львові сядуть за шкільну парту. Минулоріч було на 300 учнів менше.

«Торік, у львівських школах було 8223 першачків. А якщо цьогорічну кількість учнів перших класів порівняти із 2012 роком, то їх більше на 1585 дітей. Також, станом на 1 вересня 2017 року у загальноосвітніх навчальних закладах Львова навчатиметься 4016 учнів випускних, 11-х класів», - повідомила начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.