Перший раз для доньки Лободи і шкільний знімок Джамали: як українські зірки відзначили День знань (фото, відео)

У День знань українські навчальні заклади після літніх канікул відкрили свої двері. Українські зірки відвели своїх дітей до школи.

Потап разом з колишньою дружиною Іриною Горовою супроводжував сина у 3 клас. Як відомо, кілька років тому пара розійшлася, проте, за словами Горової, це не заважає виконавцю бути хорошим батьком.

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Також в перший клас сьогодні пішла і донька Світлани Лободи. Співачка опублікувала фото з лінійки.

Діти української телеведучої Марічки Падалко прийшли до школи у красивих вишиванках.

Старт навчального року відзначила з дітьми українська спортсменка Лілія Подкопаєва.

"Перший раз у перший клас". Знімком і відео зі шкільного двору поділився український виконавець DZIDZIO. Фанати артиста в соцмережі поцікавилися, чому лінійка проходить біля стадіону Олімпійський у Києві.

Знімком з дочкою зі шкільного двору поділилася і українська актриса Ольга Сумська.