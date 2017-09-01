Перший раз для доньки Лободи і шкільний знімок Джамали: як українські зірки відзначили День знань (фото, відео)
Одні українські знаменитості відводили своїх дітей до школи, інші - згадували свої шкільні роки.
У День знань українські навчальні заклади після літніх канікул відкрили свої двері. Українські зірки відвели своїх дітей до школи.
Потап разом з колишньою дружиною Іриною Горовою супроводжував сина у 3 клас. Як відомо, кілька років тому пара розійшлася, проте, за словами Горової, це не заважає виконавцю бути хорошим батьком.
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Також в перший клас сьогодні пішла і донька Світлани Лободи. Співачка опублікувала фото з лінійки.
Діти української телеведучої Марічки Падалко прийшли до школи у красивих вишиванках.
Старт навчального року відзначила з дітьми українська спортсменка Лілія Подкопаєва.
"Перший раз у перший клас". Знімком і відео зі шкільного двору поділився український виконавець DZIDZIO. Фанати артиста в соцмережі поцікавилися, чому лінійка проходить біля стадіону Олімпійський у Києві.
Знімком з дочкою зі шкільного двору поділилася і українська актриса Ольга Сумська.
Доброго ранку!!!! Коли то (6 років тому) відвела свою дитину в перший клас! Це було дуже хвилююче!!! Вітаю з початком навчального року всіх!!! Ви головне не хвилюйтеся, дорогі батьки , бабусі і учні)))) все буде добре!!!! Всі складності і недосипання, сльози і розлади компенсуються знаннями і дружбою, інтересом і новими враженнями!!!!! Всім сил , здоров'я, терпіння і любові!!!!! Що, переживаєте?) як діти, раді, що пішли в школу?