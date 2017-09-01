Керівники Житомирської області та журналісти ознайомилися з провідним підприємством Ємільчинського району "Пеллет - Енерго"

20:39, 01 вересня 2017
Суспільство
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Також в рамках візиту у Ємільчинський район Гундич та Ширма відвідали Ємільчинську центральну районну лікарню.

Ширма та Гундич проінспектували автомобільну дорогу державного значення

Керівники Житомирської області та журналісти ознайомилися з провідним підприємством Ємільчинського району «Пеллет - Енерго».

Житомир. 1 вересня. УНІАН. Керівники Житомирської області ознайомилися з провідним бюджетоутворюючим підприємством Ємільчинського району.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні голова обласної ради Володимир Ширма та голова Житомирської ОДА Ігор Гундич ознайомилися з роботою підприємства, що займається виробництвом деревинно - паливних гранул , або як їх ще називають пелетів -ТОВ «Пеллет - Енерго».

Також в рамках візиту у Ємільчинський район Гундич та Ширма відвідали Ємільчинську центральну районну лікарню.

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Тут  за останні два роки проведено ремонтні роботи  і зроблено це  за кошти депутатів обласної ради : йдеться про капремонт терапевтичного відділення, утеплення фасадів стаціонару, ремонт І поверху стаціонару, тощо.

На завершення робочого візиту у Ємільчинський район Ширма та Гундич проінспектували автомобільну дорогу державного значення «Васьковичі – Шепетівка» біля села  Радичі, на якій  ще тривають ремонтні роботи.  " Капітального ремонту потребують 2 ділянки загальною протяжністю 7,7 км. Наразі вже виконано і  покладено асфальтобетонне покриття на ділянці протяжністю 3,3 км, що становить майже 43%.  Також проводяться роботи по розширенню дорожнього полотна, вирубці дерев, розробці ґрунту",- уточнили УНІАН у прес-службі обласної ради

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 вересня, Гундич побував на святі Першого дзвоника у відремонтованій  Ємільчинській школі №1, відвідав лісопильне і стругальне підприємство ТОВ «Банковський».

Фото УНІАН

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