Кличко заборонив ГогольFest проводити заходи в Театрі на Подолі

ГогольFest-2017 не зможе провести європейську театральну програму на сцені Театру на Подолі. Про це повідомили організатори фестивалю, зазначивши, що всі події, заплановані на цій локації, будуть перенесені на інші майданчики. Де саме вони будуть проходити, стане відомо в найближчі дні, пише Cultprostir.

«Ми билися до останнього, просили тимчасовий дозвіл на використання простору Театру на Подолі. Сьогодні нам повинні були видати результати експертизи про те, що це абсолютно безпечне місце. Але через високу активність організації «Громада Андріївського узвозу», Віталій Кличко особисто заборонив заходити «Гогольфесту» в Театр на Подолі, щоб не провокувати цих борців за скріпи», – розповідає Cultprostir засновник фестивалю Влад Троїцький.

Читайте такожЯк проходить підготовка до ювілейного ГогольFest (фоторепортаж)

Також він додав: «У цій ситуації я розумію Кличка і не хотів би його звинувачувати, тому що ці активісти агресивні. Якби він дозволив, ймовірно, вони б почали організовувати протести перед мерією, палити шини тощо».

Нагадаємо, що активісти «Громади Андріївського узвозу» вважають, що будівля Театру на Подолі псує зовнішній вигляд історичної частини Києва.

«Ми не входили в полеміку з приводу естетичної складової будівлі театру, а говорили про те, що це єдиний добре обладнаний театральний майданчик у всій Україні, – говорить Троїцький. – Цікаво, чому вони виступають саме проти Театру на Подолі, адже в Києві так багато місць, не введених в експлуатацію. Якщо вони так борються за безпеку, нехай зайдуть в Театр опери і балету, Театр Франка чи на вертолітний майданчик і перевірять там систему евакуації та безпеки взагалі. Думаю, тоді довелося б закрити все».

Зараз, менше, ніж за тиждень до початку фестивалю, організатори змушені переносити події на інший майданчик. Розглядається нещодавно відкрита «Сцена 6» у Центрі Довженка, але щоб провести там європейські вистави, потрібно зміщувати всю українську театральну програму.

«Це збільшує бюджет, адже, щоб провести заплановані спектаклі на «Сцені 6», потрібно адаптувати цей простір, ставити додаткову техніку. З деякими проектами, звичайно, буде складно», – сказав Влад Троїцький.

Як уточнює видання Cultprostir, ГО «Громада Андріївського узвозу» не виступає за знесення цієї будівлі, а вимагає, щоб її використання було узгоджене з українським законодавством.