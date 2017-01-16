Театр на Подолі побудовано із порушенням низки законів і норм – спілка архітекторів

Про це йдеться в рішенні спілки щодо розміщення споруди Театру на Андріївському узвозі, оприлюдненому сьогодні віце-президентом НСАУ Оленою Олійник у Facebook.

В організації назвали зведення зазначеного об’єкта «одним із найболючіших прикладів втручання в історичне середовище» Києва.

Зазначається, що це питання було обговорено фахівцями на засіданні Київської організації НСАУ 7 грудня 2016 р. та наразі висновки оформлено у вигляді оприлюдненого рішення.

«Заслухавши авторів проекту Віталія Юдіна та Олега Дроздова, проаналізувавши висновки експертів, правління НСАУ дійшло висновку, що будинок збудований із порушенням низки чинних законів і норм, а саме: законів «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність»; постанови Кабінету міністрів від 11.05.2011 р. № 560 (зі змінами 2016 р.); наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.2011 № 45 (зі змінами 2015 р.), ДБН А.2.2–3–2014 та ін.», – зазначається в рішенні спілки.

Також звертається увага, що опублікована на сайті Театру на Подолі документація є неповною та розробленою в результаті приватної ініціативи з порушенням чинного законодавства (мав би бути проведений архітектурний конкурс).

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Крім того, фахівці спілки зазначають, що й попередній проект Театру (автор – Юдін, Діпромісто) на сьогодні теж не відповідає вимогам його розміщення на території державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» та пам’ятки містобудування, якою є Андріївський узвіз.

«Технологія, використана в проекті, є застарілою й повинна бути скоригована для зменшення висоти колосників принаймні до 10 метрів; саме місце розміщення театру є випадковим, не обґрунтованим із містобудівної точки зору, порушує містобудівні та пам’яткоохоронні норми», – йдеться в рішенні.

З огляду на вищезазначене, київська організація спілки висловлює необхідність негайно зупинити будівництво Театру й заборонити його введення в експлуатацію. Далі пропонується призначити експертну комісію для визначення можливості розміщення театральної споруди на території пам’ятки містобудування, коригування її оптимальних об’ємів та вимог до зовнішнього вигляду.

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Також у спілці ініціюють проведення бліц-конкурсу для коригування наявної споруди відповідно до рішення експертної комісії та оновленого завдання на проектування.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада відбулося відкриття фасаду Театру на Подолі, який міська влада планує відкрити та ввести в експлуатацію навесні 2017 року, до Дня театру.

Фасад нового Театру викликав хвилю обурення серед киян, оскільки будівля не вписується в архітектурний ансамбль Андріївського узвозу.

Головний архітектор міста Києва Олександр Свистунов вважає, що завершена будівля Театру на Подолі має задовольнити всіх і не викликати дисонансу.

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Кличко запевнив, що вигляд нової будівлі Театру на Подолі буде доопрацьовано з урахуванням порад фахівців та зауважень громади.

Петиція щодо знесення нового фасаду будівлі Театру на Подолі була опублікована на офіційному сайті електронних петицій київської влади 29 листопада та швидко набрала понад 10 тис. голосів, необхідних для обов’язкового розгляду владою міста.

29 грудня Київрада поінформувала, що прийняла до розгляду цю електронну петицію.

Довідка УНІАН. Будівництво Театру було розпочато у 2004 р. Раніше на його місці розташовувався приватний театр Прахова. У радянські часи його знесли.

Перша черга будівництва нового академічного театру включала зведення адміністративної будівлі Театру на Подолі з малим залом для глядачів. Друга черга Театру на Подолі – новобудову з глядацькою залою майже на 300 місць.

Станом на початок 2006 року було завершено адміністративну споруду з малою сценою й розпочато роботи другої черги об’єкта. Однак через брак коштів роботи були зупинені, здача об’єкту була відкладена.

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У 2015 році влада міста повернулася до довгобуду й на проектні роботи об’єкту «Театр на Подолі» передбачили 391 тис. грн. Однак розрахований загальний обсяг фінансування будівництва цього об’єкта складав 81,271 млн грн. Було прийнято рішення про залучення меценатських коштів.

У квітні 2015 р. вийшло розпорядження КМДА щодо завершення спорудження Київського драматичного театру на Подолі, згідно з яким довгобуд на Андріївському узвозі добудують за меценатські кошти.

28 листопада 2016 р. керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко зазначив, що під час будівництва було змінено проект, який затверджувався із самого початку робіт. За його словами, «архітектура змінилася» після того, як був знайдений меценат для завершення будівництва.

На будівництво Театру на Подолі корпорація «Roshen» направила 165,854 млн грн.