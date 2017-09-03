Мін'юст: пенітенціарна система профінансована лише на 44% - для ремонту СІЗО коштів немає з 2014 року

На пенітенціарну систему в Україні виділено 3,7 млрд грн, що становить лише 44% від її потреб, повідомив в інтерв'ю DT.UA заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

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"На всю систему нам дають 3,7 млрд. Це 44% від потреби. Плюс потрібно було б ще 1,1—1,2 млрд грн на зарплати, щоб вийти приблизно на рівень з поліцією — близько 7 тис. грн для молодшого інспектора. На ремонти, на оновлення засобів практично немає", – зазначив він.

Чернишов також підтвердив, що на ремонт СІЗО коштів немає з 2014 року.

"Якщо називати цифру необхідних засобів в цілому, вона буде космічною. Такими, що выдповыдають міжнародним стандартам визнані лише близько 2% будівель. Найстаріша будівля — 1614 року побудови. Лук'янівське СІЗО — 1859-го. ККД мереж, труб, теплотрас близьке до нуля. Ремонтувати безглуздо", – зазначив чиновник.

За його словами, на будівництво в Україні нових слідчих ізоляторів може знадобитися більше 150 млн доларів.

"В усталеній світовій практиці будівництво нового СІЗО Грінфілд обходиться приблизно в 10 тис. дол. на одного ув'язненого. Враховуючи, що вартість праці і будматеріалів у нас трохи менша — близько 8 тис. дол. Сьогодні в СІЗО перебуває близько 19 тисяч ув'язнених. Перемножимо — і отримаємо 152 млн дол.: стільки треба витратити на будівництво нових СІЗО", – резюмував він.