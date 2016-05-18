Уряд розпочало реформу пенітенціарної служби

Як передає кореспондент УНІАН, концепцію реформи на засіданні уряду презентувала перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.

Зокрема, в рамках даного рішення члени уряду схвалили дві постанови: «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» та «Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції».

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року міністр юстиції Павло Петренко серед головних завдань відомства на 2016 рік назвав початок реформування системи виконання покарань.

«2016 рік стане роком початку реформи пенітенціарної служби», - сказав він.

Зокрема, за його словами, необхідно законсервувати або ліквідувати низку тюрем, утримання яких є економічно недоцільним. За словами Петренка, в Україні 148 тюрем, які розраховані на 230 тис. людей, натомість у місцях позбавлення волі перебуває 70 тис. осіб, решта закладів напівпорожні. Тому, вважають у Мін’юсті, потрібно провести інвентаризацію і вибрати ті установи, які можна швидко відремонтувати, щоб до них переселити ув’язнених. Решту установ варто законсервувати, потім через публічні конкурси продати приміщення і на виручені гроші збудувати сучасні в’язниці.

Також, Петренко заявляв про те, що варто провести інвентаризацію так званого господарського блоку: в системі пенітенціарної служби 100 підприємств - усі вони збиткові.

Крім того, як зазначав міністр, необхідно змінити структуру пенітенціарної системи, яка й дотепер - напіввійськовий правоохоронний орган.

«Пенітенціарна служба має бути цивільним органом, основна мета діяльності якого полягає у перевихованні, соціалізації й поверненні до нормального життя людини, яка потрапила за грати», - наголосив Петренко.