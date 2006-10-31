В Росії піймали підозрюваного у вбивстві Єрохіна

У Тулі (Росія) в ході широкомасштабної операції «Розшук» затриманий колишній співробітник Державної податкової адміністрації м. Києва Сергій БІДА, підозрюваний у вбивстві начальника відділу Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Романа Єрохіна.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на начальника управління Департаменту кримінального розшуку МВС Росії Олену ЗАРЕМБІНСЬКУ.

У свою чергу, в прес-службі Генеральної прокуратури України УНІАН повідомили, що Генпрокуратура Росія поки що не направила до України офіційні документи, підтверджуючі цей факт. «Як тільки інформація про факт затримання підтвердиться, ГПУ відразу почне готувати необхідні документи для його екстрадиції і проведення з ним відповідних слідчих дій у рамках кримінальної справи про вбивство полковника Р.Єрохіна», - сказав представник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив про викрадання Р.Єрохіна, а також висловив припущення, що в цій справі замішані представники Верховної Ради. За словами міністра, Р.Єрохін працював в УБОЗ Донецькій області і займався виявленням центрів конвертацій.

Р.Єрохін був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависнула загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації.

20 серпня в одному з районів Київської області було знайдено тіло Р.Єрохіна.

Через декілька днів міліція затримала ключового фігуранта у справі про вбивство полковника Р.Єрохіна – колишнього працівника УБОЗ Вадима КЛІКОВСЬКОГО, який переховувався на території Тернопільської області.

Крім того, 12 жовтня МВС України оголосило в міждержавний розшук колишнього співробітника Державної податкової адміністрації м. Києва Сергія БІДУ, звинуваченого у скоєнні вбивства Р.Єрохіна.

Ю.ЛУЦЕНКО 25 жовтня заявив, що в Росії з`явився з повинною один із підозрюваних у вбивстві колишнього полковника МВС Р.Єрохіна. «Людина, яка була оголошена в розшук як один із підозрюваних у скоєнні вбивства, в Росії з`явилася з повинною», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. За його словами, прізвище цієї людини - БІДА, а прізвисько – «Кабан». Міністр додав, що БІДА сам звернувся до російських правоохоронних органів з проханням повернути його до України, проте ті почали процедуру екстрадиції, яка може затягнутися на тривалий час.