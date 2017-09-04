Уроки лежачи та без домашнього завдання на канікулах: в Україні тестують школу нового зразка (відео)

19:33, 04 вересня 2017
Суспільство
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Експеримент торкнувся лише сотні шкіл, у разі його успішної реалізації таку школу запустять наступного навчального року у всіх перших класах.

У школі нового зразка, яку тестують в Україні, можна повалятися на підлозі разом з учителем, на математиці рахувати дерева у шкільному дворі й не мати домашнього завдання на канікулах, бо це - законний відпочинок.

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Експеримент нового навчання торкнувся лише першокласників й лише сотні навчальних закладів країни. Та стару систему можна перебороти, запевняють у Міносвіти. 

Зазначається, що освітня революція має зайти в кожен перший клас уже з наступного навчального року, якщо експеримент вдасться. 

Як повідомляв УНІАН, реформа освіти в Україні передбачає, що школи отримають автономію з можливістю самостійно формувати освітні програми, навчальні плани і вибирати методики.

Так, нововведення з нового навчального року будуть такими: тепер у школах вчителі говоритимуть оцінки лише дитині та її батькам; вчителі по-новому оцінюватимуть дітей у початковій школі; дітей привчатимуть спочатку писати олівцями; у зошитах першокласників заборонено робити позначки червоним чорнилом; вилучені вимоги та критерії щодо підписування зошитів.

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Теги: #школа нового зразка#експериментальна школа в Україні