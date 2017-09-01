Озвучення оцінок лише дитині та її батькам: зміни у школі з нового навчального року

Реформа освіти передбачає, що школи отримають автономію з можливістю самостійно формувати освітні програми, навчальні плани і вибирати методики. Про це пише Gazeta.ua.

Нововведення будуть наступного плану:

Тепер у школах вчителі говоритимуть оцінки лише дитині та її батькам.

Вчителі по-новому оцінюватимуть дітей у початковій школі.

Дітей привчатимуть спочатку писати олівцями.

У зошитах першокласників заборонено робити позначки червоним чорнилом.

Вилучені вимоги та критерії щодо підписання зошитів.

У структурі нового навчального року також відбудуться зміни. Для перепочинку учням школи можуть виокремити 30 або й більше календарних днів. Дні, коли навчання переривали через об'єктивні причини - карантин, температурний режим тощо, - не рахують до тривалості канікул.

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2018 року навчальний рік має закінчитися до 1 липня.

Двері для дітей цьогоріч відкриють 16 566 шкіл, з них 435 – у Києві. 1 вересня в Україні до першого класу підуть 408 тис. дітей. Майже 90% шкіл зустріне їх святковою лінійкою.