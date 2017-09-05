Куртки з утеплювачами, рукавиці та три пари черевиків: у Міноборони розповіли про зимовий одяг для ЗСУ

У Міністерстві оборони України планують завершити забезпечення військовослужбовців Збройних сил України зимовим одягом до кінця вересня. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника центрального управіння речового забезпечення Тилу ЗСУ полковник Дмитро Кузнєцов.

Він зауважив, що "сплановано завершити забезпечення за зимовим планом до кінця вересня поточного року".

Також Кузнєцов додав, що роботи з удосконалення речового забезпечення ЗСУ здійснюються постійно. "За результатами експлуатації речового майна в попередніх роках внесені конструктивні зміни в предмети речового майна..., введені нові предмети речового майна, які буде використовувати особовий склад у зимовий період цього року", - наголосив Кузнєцов.

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За його словами, для прикладу, зимові куртки матимуть поліпшені утеплювачі. Також будуть введені зимові флісові рукавиці із замшевими надолонниками. Окрім того, додатково буде введено два комплекти теплої білизни для холодної погоди, окремо буде введено три пари черевиків з високими берцями. У зимовому взутті покращена стійкість підошви до ковзання.

При цьому військовослужбовці зможуть самостійно обирати предмети речового майна, які їм більше необхідні і які за вартістю не перевищуватимуть тих, що замінюються.

Кузнєцов уточнив, що в зоні бойових дій для військовослужбовців термін експлуатації одягу не встановлюється, і при потребі, в разі виходу з ладу при виконанні бойових завдань, речове майно замінюється на нове.

Він не назвав точну кількість пошитого для військовослужбовців зимового одягу. "Це інформація з обмеженим доступом. Більше сотень тисяч комплектів", - сказав Кузнєцов і додав, що порівняно з минулим роком приблизно на 20% більше.

"На сьогодні Збройні сили спроможні забезпечити військовослужбовців зимовою формою одягу і вчасно перейти до осінньо-зимового періоду в частині забезпечення речовим майном", - запевнив він.