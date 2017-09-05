Під час обшуків у посадовця Київради знайшли списки обкладених "даниною" підприємців

Правоохоронці під час обшуку у кабінеті посадовця Київської міської ради, якого викрито у хабарництві, знайшли чорнові записи із прізвищами підприємців, з яких зловмисник щомісяця вимагав та одержував неправомірну вигоду.

Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, посадовця та двох його спільників викрито на хабарі.

«Вказаний посадовець, діючи у змові працівником столичного комунального підприємця та посередником, вимагав неправомірну вигоду від керівників приватних фірм за надання у користування складських приміщень, що належать до комунальної власності». Зловмисників затримали після одержання ними чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 7 тис. гривень», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що на даний час за місцем проживання та у службових кабінетах фігурантів кримінального провадження проводяться слідчі дії. «Під час обшуків в кабінеті начальника Управління були вилучені грошові кошти у сумі 65 тис. гривень, а також чорнові записи із прізвищами підприємців, з яких зловмисник щомісяця вимагав та одержував хабарі», - додали у прокуратурі.

Читайте такожЛічильник крутиться: Луценко розповів про облік хабарників на сайті ГПУ

Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, у КМДА поінформували, що правоохоронці затримали начальника управління адміністративного та господарського забезпечення Київради Ігоря Сабадаху, який вимагав від представника товариства з обмеженою відповідальністю хабара в сумі 24 тис. грн.

Чиновник вимагав гроші як заставу і квартальну оплату (7 тис. грн щомісячно) та отримав через посередника – завідуючого господарством підконтрольного комунального підприємства «Госпкомобслуговування» – останню її частку в розмірі 7 тис. грн.

У КМДА зазначили, що хабарі зловмисники збирали за надання в оренду приміщень виробничо-складської бази КП «Госпкомобслуговування» у Голосіївському районі Києва та за підписання договору зберігання майна.

Офіційна ж вартість зазначених послуг становила 1 000 грн в місяць і сплачувалась окремо.

Повідомлялось, що в службових приміщеннях управління Київради і КП «Госпкомобслуговування», на складській території комунального підприємства, а також за місцем проживання Сабадахи проводяться обшуки.

Вирішується питання щодо затримання Сабадахи та двох посередників.