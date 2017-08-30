"Радикальний хабарник": главу відділення партії Ляшка у Фастові викрили у вимаганні $70 тисяч (фото)

Голову земельної комісії Фастівської міської ради викрито у вимаганні 70 тис. доларів США хабара.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, «Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (надання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням)».

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Як повідомила Сарган, досудовим розслідуванням встановлено, що «депутат Фастівської міської ради, голова місцевого осередку політичної партії «Радикальна партія О. Ляшка», голова земельної комісії Фастівської міської ради вимагав у голови релігійної організації неправомірну вигоду у вигляді 70 тис. доларів США за прийняття позитивного рішення міською радою та підпорядкованою йому земельною комісією щодо виділення в оренду релігійній організації території кладовища площею 1,5 га».

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання частини неправомірної вигоди у сумі 15 тис. доларів.

Сарган додала, що проводиться комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, вирішується питання обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.