Математик, власниця найдовшої коси та дівчина, що перемогла рак: хто боротиметься за титул "Міс Україна-2017" (відео)
11:37, 06 вересня 2017Суспільство
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Щоб переконатися в тому, що всі дівчата мають кришталево чисту біографію, організатори вивчили навіть їх акаунти в соцмережах.
Їх 24 і відбір був неймовірно прискіпливим / скріншот
За титул "Міс Україна-2017" змагатимуться 24 найкрасивіших дівчат країни.
Серед них призер олімпіади з математики, дівчина, яка перемогла рак і власниця найдовшої в країні коси.
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Їх 24 і відбір був неймовірно прискіпливим. Щоб переконатися в тому, що всі дівчата мають кришталево чисту біографію, організатори вивчили навіть їх акаунти в соцмережах.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше скандальна учасниця конкурсу з окупованого Криму зникла зі списків і полетіла в Москву.
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