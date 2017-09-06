Математик, власниця найдовшої коси та дівчина, що перемогла рак: хто боротиметься за титул "Міс Україна-2017" (відео)

За титул "Міс Україна-2017" змагатимуться 24 найкрасивіших дівчат країни.

Серед них призер олімпіади з математики, дівчина, яка перемогла рак і власниця найдовшої в країні коси.

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Їх 24 і відбір був неймовірно прискіпливим. Щоб переконатися в тому, що всі дівчата мають кришталево чисту біографію, організатори вивчили навіть їх акаунти в соцмережах.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше скандальна учасниця конкурсу з окупованого Криму зникла зі списків і полетіла в Москву.