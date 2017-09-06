Мер Чернігова назвав "хворими" та "не українцями" тих, у кого в сім'ї буде менше трьох дітей

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко висловився з приводу демографічної ситуації в Україні, назвавши "хворими" та "не українцями" тих, у кого у родині буде менше трьох дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний пост із роздумами про необхідність поліпшення демографічної ситуації мер Чернігова розмістив на своїй сторінці у мережі Facebook.

Атрошенко висловив занепокоєння з приводу старіння населення України, еміграції за кордон молоді та низької народжуваності у країні. За його словами, хоч офіційно населення Чернігова складає 290 тис. жителів, ця цифра нині є значно нижчою. Так само невідома точна кількість населення України.

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Як приклад позитивної державної демографічної політики, Атрошенко наводить Білорусь. Він зазначає, що попри неоднозначне ставлення до президента цієї країни Олександра Лукашенка, держава має позитивну демографічну ситуацію. Такий висновок міський голова Чернігова зробив після відвідування на День міста білоруського Гомеля, "який нагадує студентське містечко" через присутність значної кількості дітей та молоді.

Поліпшувати демографічну ситуацію Атрошенко пропонує через залучення релігійних представників і відповідного виховання підростаючого покоління.

"Якщо брати патріотичну складову, то мінімум 3 дитини у сім’ї. Щоб дівчина чи хлопець виростали і знали, що якщо у них не буде 3 дітей, значить вони хворі, якісь не такі, вони взагалі не українці. Це надзвичайно серйозне питання, воно чутливе, над цим потрібно працювати", - написав міський голова Чернігова у соцмережі.

Допис очільника обласного центру Чернігівщини викликав бурхливу реакцію та обурення користувачів соцмережі. Багато людей звертали увагу на той факт, що сам Атрошенко – батько тільки двох дітей. Крім того, громадяни запитували про державну і муніципальну підтримку народжуваності та молодих родин. Йшлося також і про надання матеріальної допомоги на проведення процедури ЕКО.

Як повідомляв УНІАН, Владислав Атрошенко обраний Чернігівським міським головою у 2015 році.