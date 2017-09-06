Посольство Польщі висловило співчуття рідним загиблих у ДТП на Рівненщині

Посольство Республіки Польща в Україні висловило співчуття рідним політологів, журналіста і активіста, які загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Рівненській області. Про це посольство Республіки Польща в Україні повідомляє у Twitter.

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"Щиро співчуваю рідним жертв трагедії ДТП на Рівненщині. Кожен з них був прихильником дружби між Польщею та Україною", - заявив посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня внаслідок ДТП у Рівненській області загинули українські політологи Олександр Маслак, Олексій Курінний та Олександр Ніканоров, а також журналіст Володимир Карагяур. Громадський активіст Сергій Попов помер у лікарні. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Як відомо, усі чоловіки поверталися з Варшави, де були на міжнародній конференції з питань гібридної війні.