Моторошна ДТП на Рівненщині: загинули чотири політологи та журналіст

У моторошній ДТП на Рівненщині, яка сталася сьогодні вранці, загинули чотири політолога та журналіст. Про це повідомив у Facebook блогер Юрій Романенко.

За його повідомленням, загинули політологи Олександр Маслак, Олексій Курінний, Олександр Ніканоров та журналіст Володимир Карагуяр.

Читайте такожУ Києві сталася "вогняна" ДТП: авто врізалося у стовп і вибухнуло (фото, відео)

Він також повідомив, що стало відомо про смерть п’ятого пасажира в реанімації – активіста та експерта із децентралізації Сергій Попов.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Рівненській області на відділку міжнародної траси «Київ-Ковель-Ягодин» внаслідок ДТП, яка сталася вранці 6 вересня, загинули четверо людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Масевичі Рокитнівського району.

Наразі встановлено, що автомобіль Opel Omega, з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з причепом.