На Дніпропетровщині чоловік розгулював по селу із гранатометом
13:56, 07 вересня 2017Суспільство
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Чоловік пояснив, що гранатомет знайшов на території військового полігону.
Зброю вилучили та направили на експертизу / фото ssu.gov.ua
У смт Губиниха на Дніпропетровщині 6 вересня поліцейські затримали 40-річного місцевого жителя, який розгулював селищем з гранатометом РПГ-26.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.
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Чоловік пояснив, що знайшов гранатомет місяць тому на території військового полігону та зберігав його без будь-якої мети.
Зброю вилучили та направили на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
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