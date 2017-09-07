На Дніпропетровщині чоловік розгулював по селу із гранатометом

У смт Губиниха на Дніпропетровщині 6 вересня поліцейські затримали 40-річного місцевого жителя, який розгулював селищем з гранатометом РПГ-26.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Чоловік пояснив, що знайшов гранатомет місяць тому на території військового полігону та зберігав його без будь-якої мети.

Зброю вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).