Плантації коноплі на Дніпропетровщині показали з висоти пташиного польоту (фото, відео)

Співробітники поліції з протидії наркозлочинності в Дніпропетровській області спільно з аеророзвідкою виявили на сільськогосподарському полі ділянки з канабісом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави НП В'ячеслав Аброськін.

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"Спільно з аеророзвідкою поліції на сільськогосподарському полі виявили 36 окремих ділянок (50 на 100 метрів), де вирощували канабіс (від 70 до 120 шт, всього 3133 шт). Встановлений та вже затриманий громадянин, 1980 року народження, який цей процес організував", - йдеться у його повідомленні.

"Аеророзвідка Національної поліції в дії. День другий. Дніпропетровщина. Поля з канабісом", - так Аброськін підписав фото.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині чоловік вирощував коноплі і перекидав через огорожу в'язниці.