Апеляційний суд не визнав Коломойського співвласником ”1+1”

12:20, 01 листопада 2006
Суспільство
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Скасовано рішення Печерського суду

Київський апеляційний суд на своєму засіданні 31 жовтня скасував рішення Печерського районного суду м. Києва про визнання співвласника «ПриватБанку» Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО власником 70% статутного фонду ТРК «Студія «1+1». Про це УНІАН повідомили представники інтересів І.КОЛОМОЙСЬКОГО в суді.

Суд скасував рішення Печерського суду, розглянувши апеляційні скарги "Студії "1+1" та її акціонерів.

Довідка УНІАН. З квітня 2005 року співвласники корпоративних прав групи компаній «Студія «1+1» Олександр РОДНЯНСЬКИЙ і Борис ФУКСМАН (володіють по 20% акцій у статутному фонді студії) вели переговори про продаж належних ним прав І.КОЛОМОЙСЬКОМУ за 100 млн. дол. Завершення угоди мало відбутися до вересня 2005 року. Проте вже в середині серпня минулого року корпорація Central European Media Enterprises Ltd. (CME, володіє 60% у статутному фонді «Студії «1+1») фактично відкликала свою згоду на проведення цієї транзакції.

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 серпня 2006 року задовольнив у повному обсязі позовні вимоги І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «ТРК «Студія «1+1».

На рішення Печерського районного суду м. Києва до Апеляційного суду м. Києва надійшло в цілому 9 апеляційних скарг. Апеляційні скарги також подали іноземне підприємство «Інтермедіа», співвласник ТРК «Студія «1+1» Б.ФУКСМАН, дружина О.РОДНЯНСЬКОГО Валерія МІРОШНІЧЕНКО, директор «1+1» Юрій МОРОЗОВ.

 

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