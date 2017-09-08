Імовірне переведення Сенцова в колонію суворого режиму в РФ: МЗС України перевіряє інформацію

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливе переведення незаконно засудженого в Російській Федерації українського режисера Олега Сенцова в колонію суворого режиму в Іркутську. Про це у Twitter написала речниця МЗС Мар’яна Беца.

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"МЗС перевіряє інформацію щодо переведення О.Сенцова. Вчергове вимагаємо звільнення українського політв'язня. #FreeSentsov", - заявила Беца.

Як повідомляв УНІАН, російська правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова не виключила, що Сенцова, який відбував покарання у виправній колонії №1 в Якутську, перевели в колонію суворого режиму в Іркутську.

Режисера Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

У грудні 2014 року у Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не виявили бажання зберегти інше громадянство.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська наголосила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як і більшості жителів Криму, а відмовитися від нього протягом місячного терміну вони, перебуваючи у в'язниці, не могли.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до РФ про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

21 жовтня 2016 року Росія відмовила в передачі Сенцова і Кольченка Україні.