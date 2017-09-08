"Лігво" Захарченка, обстріли з кварталів та українські товари: ЗМІ показали життя в Донецьку через 3 роки окупації (відео)

Українські журналісти таємно пробралися в Донецьк і показали, чим зараз живе місто після трирічної окупації.

В окупованому Донецьку їздять машини без номерів. Таксисти кажуть, що всі вони "отжаты" бойовиками. У самого Захарченко броньовані авто і до зубів озброєні найманці-охоронці. Українські журналісти показали відео кортежу ватажка "ДНР".

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Журналісти також провели в окупованому місті "гастротур". У магазинах продаються українські продукти, проте їх ніхто не купує. У людей просто немає грошей. Ціни на російську продукцію менше, кажуть місцеві жителі. У самого Захарченка хакери знайшли мільйони, які лежать в так званому центробанку, а на його дружину оформлена колишня мережа супермаркетів "АТБ", яку перейменували в "Республіканський". Крім того, сім'я ватажка "ДНР" відкрила кілька магазинів "Семерочка".

З початку комендантської години, яку "ДНР" так і не скасувала, в місті чутні звуки артилерії. Бойовики продовжують обстрілювати в порушення всіх домовленостей українські позиції з житлових кварталів Донецька.