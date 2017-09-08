У Києві після вибуху на Бесарабці поліція переходить на посилений варіант несення служби

У Києві поліція переходить на посилений варіант несення служби, зокрема, у центрі столиці, в метро та на вокзалах.

Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

"До забезпечення правопорядку та патрулювання міста будуть задіяні усі підрозділи столичної поліції. Зокрема, правоохоронці посилять заходи безпеки у центральній частині міста, а також на станціях і у вагонах метрополітену, на залізничних вокзалах та в місцях масового перебування громадян", - йдеться у повідомленні.

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У поліції підкреслили, що за вказівкою начальника поліції Києва Андрія Крищенка до посилених патрулювань залучатимуть працівників територіальних управлінь, управління поліції у метрополітені, співробітників полків поліції особливого призначення, патрульної поліції, кінологів та військовослужбовців Національної гвардії України.