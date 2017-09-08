На Бессарабці внаслідок вибуху загинув "особистий ворог Кадирова" - товариш зі служби
На думку товариша зі служби, у вбивстві чоловіка є "російський слід".
У вибуху у центрі Києва загинув доброволець чеченського батальйону Тимур Махаурі.
Про це на місці трагедії журналістам повідомив близький друг загиблого та товариш зі служби, передає ТСН.
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Чоловік пояснив, що Махаурі був особистим ворогом Рамзана Кадирова та на його життя не одноразово чинили замах. На думку чоловіка, у вбивстві є "російський слід".
"Були погрози, його намагалися кілька разів підірвати у Грузії", - пояснив друг загиблого.
Як повідомили у МВС, загиблий в результаті вибуху автомобіля біля Бессарабського ринку у центрі Києва був громадянином Грузії та пов'язаний з кримінальними чеченськими колами.
"Це особа доволі відома в кримінальних колах, його звати Тімур Махаурі. Він громадянин Грузії. Він мав стійкі зв'язки з різного роду чеченськими колами", - наголосив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.