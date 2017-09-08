На Бессарабці внаслідок вибуху загинув "особистий ворог Кадирова" - товариш зі служби

20:31, 08 вересня 2017
Інциденти
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На думку товариша зі служби, у вбивстві чоловіка є "російський слід".

Чоловіка намагалися підірвати й у Грузії, за словами його товариша / Володимир Гонтар, УНІАН

У вибуху у центрі Києва загинув доброволець чеченського батальйону Тимур Махаурі.

Про це на місці трагедії журналістам повідомив близький друг загиблого та товариш зі служби, передає ТСН.

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Чоловік пояснив, що Махаурі був особистим ворогом Рамзана Кадирова та на його життя не одноразово чинили замах. На думку чоловіка, у вбивстві є "російський слід".

"Були погрози, його намагалися кілька разів підірвати у Грузії", - пояснив друг загиблого. 

Як повідомили у МВС, загиблий в результаті вибуху автомобіля біля Бессарабського ринку у центрі Києва був громадянином Грузії та пов'язаний з кримінальними чеченськими колами.

"Це особа доволі відома в кримінальних колах, його звати Тімур Махаурі. Він громадянин Грузії. Він мав стійкі зв'язки з різного роду чеченськими колами", - наголосив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН

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Теги: #смерть Махаурі#загиблий Махаурі