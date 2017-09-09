Вибух авто у центрі Києва: стало відомо про стан постраждалої моделі

У всесвітньо відомої моделі, яка постраждала під час вибуху авто у центрі Києва, найбільше травмовані кінцівки та очі.

Про це розповів лікар 17 столичної лікарні Дмитро Мясніков, передає Depo.ua.

"Є травми очей, кінцівок. Я думаю, це найбільш важкі травми", - каже лікар.

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За його словами, постраждала перебуває в реанімаційному відділенні, де їй проводять інтенсивну терапію. Сьогодні має відбутися консультація лікарів за участю фахівців з міського опікового центру та ангіохірурга.

"Наразі немає можливості оцінювати шанси", - підсумував лікар.

24 канал, посилаючись на власні джерела, повідомляв, що в автомобілі Тимура Махаурі, якого підірвали на Бесарабській площі поблизу "Арена Сіті" у Києві, ймовірно, була модель Наталія Кошель.

Раніше ЗМІ повідомляли, що жінка, яка постраждала від вибуху на Бессарабці, є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям Dior.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у Києві біля Бессарабського ринку стався вибух легкового автомобіля, внаслідок якого загинула одна людина.

У поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала внаслідок вибуху, відірвало ногу. Правоохоронці розслідують інцидент за статтею "умисне вбивство".