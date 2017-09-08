Поліція про вибух авто у центрі Києва: чоловік загинув, жінці відірвало ногу

19:35, 08 вересня 2017
Інциденти
3 0

Чоловік загинув унаслідок вибуху, дитина наразі перебуває у задовільному стані.

Поліція розповіла про вибух у центрі столиці / фото УНІАН

Унаслідок вибуху в центрі Києва чоловік отримав смертельні поранення. Про це повідомили у прес-службі столичної поліції.

"У результаті чоловік отримав смертельні поранення, жінці відірвало ногу, а дитина перебуває у задовільному стані", - розповіли правоохоронці.

Читайте такожОпубліковані відео з місця вибуху авто на Бессарабці

Зазначається, що інформацію про вибух авто "Тойота Кемрі" на вулиці Скоропадського правоохоронці отримали о 18:10. 

Наразі на місці пригоди правоохоронці відпрацьовують прилеглу територію, спілкуються з очевидцями та свідками.

Як повідомляв УНІАН, біля Бессарабської площі у Києві вибухнув автомобіль.

За інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху авто загинув боєць чеченського батальйону, що воював у зоні АТО.

© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибух авто на Бессарабській площі у Києві
Теги: #вибух авто у Києві#вибух авто на Бессарабці