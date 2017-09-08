Поліція про вибух авто у центрі Києва: чоловік загинув, жінці відірвало ногу

Унаслідок вибуху в центрі Києва чоловік отримав смертельні поранення. Про це повідомили у прес-службі столичної поліції.

"У результаті чоловік отримав смертельні поранення, жінці відірвало ногу, а дитина перебуває у задовільному стані", - розповіли правоохоронці.

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Зазначається, що інформацію про вибух авто "Тойота Кемрі" на вулиці Скоропадського правоохоронці отримали о 18:10.

Наразі на місці пригоди правоохоронці відпрацьовують прилеглу територію, спілкуються з очевидцями та свідками.

Як повідомляв УНІАН, біля Бессарабської площі у Києві вибухнув автомобіль.

За інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху авто загинув боєць чеченського батальйону, що воював у зоні АТО.