У центрі Києва вибухнуло авто (фото, відео)

18:30, 08 вересня 2017
Інциденти
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оновлено

У столиці вибухнув автомобіль, постраждала жінка, яка була за кермом.

Авто вибухнуло у центрі міста / Фото очeвидця Мирослави Наумчук

Біля Бессарабської площі у Києві вибухнув автомобіль. Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

«У центрі вибухнув автомобіль», - сказала вона.

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Блищик зазначила, що більш детальна інформація буде пізніше, оскільки автівка вибухнула кілька хвилин тому.

У той же час в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомили, що внаслідок вибуху постраждала жінка, яка була за кермом автівки. Свідки розповідають, що вибух був потужної сили.

За словами одного з очевидців, в машині перебувала жінка та ще одна доросла людина. "Коли жінку витягнули з машини, вона запитувала, де її дитина", - сказав очевидець вибуху.

Фото очeвидця Мирослави Наумчук
Фото очeвидця Мирослави Наумчук

© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© Володимир Гонтар, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
© фото очeвидця Мирослави Наумчук, УНІАН
 
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Новина в сюжеті: Вибух авто на Бессарабській площі у Києві
Теги: #вибух у Києві#у Києві вибухнуло авто