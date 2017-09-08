У центрі Києва вибухнуло авто (фото, відео)

Біля Бессарабської площі у Києві вибухнув автомобіль. Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

«У центрі вибухнув автомобіль», - сказала вона.

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Блищик зазначила, що більш детальна інформація буде пізніше, оскільки автівка вибухнула кілька хвилин тому.

У той же час в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомили, що внаслідок вибуху постраждала жінка, яка була за кермом автівки. Свідки розповідають, що вибух був потужної сили.

За словами одного з очевидців, в машині перебувала жінка та ще одна доросла людина. "Коли жінку витягнули з машини, вона запитувала, де її дитина", - сказав очевидець вибуху.