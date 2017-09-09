ЗМІ назвали ім'я та показали фото відомої моделі, яка нібито постраждала від вибуху авто на Бессарабці

В автомобілі Тимура Махаурі, якого підірвали на Бесарабській площі поблизу "Арена Сіті" у Києві, ймовірно, була модель Наталія Кошель. Про це передає 24 канал, посилаючись на власні джерела.

Вона - модель, яка неодноразово знімалась у різноманітних рекламних показах.

Читайте такожСтало відомо, хто перебував із загиблим в авто під час вибуху на Бессарабці

Раніше ЗМІ повідомляли, що жінка, яка постраждала від вибуху на Бессарабці, є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям Dior. "Її звати Наталія. Це всесвітньо відома модель. Вона була обличчям Dior. Я не знаю, на якому вона зараз прізвищі. Не буду коментувати", - сказала жінка, яка перебувала під лікарнею, журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у Києві біля Бессарабського ринку стався вибух легкового автомобіля, внаслідок якого загинула одна людина.

У поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала внаслідок вибуху, відірвало ногу. Правоохоронці розслідують інцидент за статтею "умисне вбивство".

У свою чергу, директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що загиблий внаслідок вибуху Тімур Махаурі був громадянином Грузії та пов'язаний з кримінальними чеченськими колами.