У Харкові під час матчу "Шахтар" - "Наполі" порядок забезпечуватимуть майже 2,2 тисячі правоохоронців

У Харкові під час завтрашнього матчу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і італійським «Наполі» охорону громадського порядку здійснюватимуть майже 2,2 тис. правоохоронців.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За відомостями поліції, очікується, що спортивний захід відвідають більше 30 тисяч вболівальників. Охорону порядку забезпечуватимуть 1,2 тис. працівників Нацполіції, 970 представників приданих сил, з яких 500 – бійці Нацгвардії, курсанти вищих навчальних закладів системи МВС.

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Працівники поліції закликали громадян не порушувати порядок та дотримуватися закону.

Довідка УНІАН. 13 вересня о 21:45 у Харкові відбудеться матч Ліги чемпіонів УЄФА між командами «Шахтар» та «Наполі». Вхід на стадіон розпочнеться за 2 години до початку матчу.