На Львівщині згоріла церква ХVІІІ століття

19 квітня о 10.56 в селі Угольна Стрийського району Львівщини виникла пожежа в дерев’яній церкві Святого Василя Великого (1781 року забудови), що належить УГКЦ і є архітектурною пам’яткою місцевого значення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 12.16 силами 8 відділень Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає.

Вогнем знищені будівля храму та його майно. Причина пожежі встановлюється.