Аваков знов змінив очільника поліції Донецької області

Як повідомляє Департамент комунікації МВС, нового начальника представили сьогодні під час наради з особовим складом Донецького Головного управління Нацполіції, що відбулася за головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

Читайте такожАваков призначив нового начальника Нацполіції Донецької областіЗазначається, що Микола Семенишин очолював поліцію Хмельницької області.

Яровий вважає, що Семенишин «сприятиме ефективнішому розв’язанню всіх проблемних питань, які будуть поставлені в цьому непростому регіоні. Сподіваюсь на ваш професіоналізм і бажання виконувати свої обов’язки».

«Наразі я вже бачу дуже багато проектів, які можна запропонувати. Наприклад, проект з профілактики підліткової злочинності», - сказав Семинишин.

На цьому посту Семенишин змінив Віталія Невгада, якого призначили заступником керівника Національної поліції України.

Примітно, що сам Невгад очолив поліцію Донецкьої області тільки 19 липня цього року. Його призначили замість В'ячеслава Аброськіна, який пішов на підвищення і обійняв посаду першого заступника керівника Національної поліції.

«Наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на посаду заступника голови Національної поліції – начальника Головного слідчого управління призначено полковника поліції Віталія Невгада», - йдеться в повідомленні.

В повідомленні МВС сказано, що службу новопризначений заступник голови Нацполіції в правоохоронних органах розпочав у 1994 році в Білоцерківському міськуправлінні міліції. З 2010 року працював заступником начальника слідчого управління ГУМВС в Київській області.

В зоні проведення антитерористичної операції – з грудня 2014 року.

Семенишин народився 25 листопада 1969 року на Хмельниччині. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1990 році міліціонером взводу патрульно-постової служби в місті Кам’янець-Подільському Хмельницької області. Згодом працював у підрозділах карного розшуку та на керівних посадах підрозділів правоохоронних органів Західної України.