Кабмін зменшує держзамовлення у вузах (перелік спеціальностей)

Кабінет міністрів доручив профільним відомствам під час формування пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році скоротити або суттєво зменшити обсяги прийому за окремими спеціальностями.

Про це йдеться у розпорядженні “Про особливості формування державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році” (№ 416-р від 14 квітня), розміщеному на Урядовому порталі.

Міністерству економіки, Міністерству освіти і науки та іншим центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади та наукові установи, доручено не передбачати державне замовлення на підготовку:

- молодших спеціалістів - за спеціальностями діловодство, організація туристичного обслуговування, перукарське мистецтво та декоративна косметика, декоративно-прикладне мистецтво, художнє фотографування, організація обслуговування у готелях, організація обслуговування у закладах ресторанного господарства і торгівлі, виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок;

- бакалаврів - за напрямами підготовки документознавство та інформаційна діяльність, туризм, декоративно-прикладне мистецтво, фотомистецтво, готельно-ресторанна справа, реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності).

Крім того, доручено забезпечити зменшення обсягу прийому порівняно з 2008 роком: на 50% (крім профільних вищих навчальних закладів, для яких обсяг прийому зменшується на 10 відсотків) - молодших спеціалістів за спеціальностями економіка підприємства, фінанси і кредит, бухгалтерський облік, правознавство; бакалаврів за напрямами підготовки економіка підприємства, фінанси і кредит, облік і аудит, право.

Також не менш як на 10% потрібно зменшити обсяг прийому молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів за іншими спеціальностями, напрямами підготовки, галузями знань; не менш як на 50% - до докторантури;

Уряд також доручив Мінекономіки подати у двотижневий строк проект постанови Кабінету міністрів України про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році.