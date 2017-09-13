У Харкові СБУ затримала на хабарі військового комісара з Донеччини

20:44, 13 вересня 2017
Суспільство
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Службовець вимагав щомісячну "данину" за непроведення перевірки.

postfactum.ks.ua

У Харкові співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою Харківського гарнізону сьогодні, 13 вересня, затримали на хабарництві начальника одного з військкоматів Донецької області. Як повідомила УНІАН речник управління СБУ в Сумської області Олеся Рапута, співробітники УСБУ в Сумській області отримали оперативну інформацію, що службовець вимагав щомісячну неправомірну вигоду у сумі дев’ять тисяч гривень від свого підлеглого за непроведення службової перевірки та невжиття заходів дисциплінарного впливу.

«Із міркувань зручності кошти зловмисник забажав отримати у Харкові, де і був затриманий правоохоронцями «на гарячому» у центрі міста під час одержання частини хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

Триває досудове слідство.

Зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, голову правління держкомпанії "Хліб України" затримали на хабарі.

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Теги: #хабар у Харкові