В Україні стало менше людей, які стикаються з корупцією - TI

В Україні стало менше людей, які стикаються з корупцією, але побільшало тих, хто не вірить у спроможність влади її подолати. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Читайте такожTransparency International назвала Януковича символом №1 топ-корупції у світі

«Завдяки і Центру протидії корупції, громадських активістів, частини журналістів-розслідувачів, частини представників, які зараз у владі вдалося сформувати певну інституційну спроможність розслідувати корупційні дії», - заявив він.

«Дуже часто люди вимушені бути в корупційних схемах з багатьох причин і дуже важливо, щоб в нас з’явилася належна система захисту викривачів, бо насправді людям некомфортно бути в поганих ситуаціях, їм некомфортно бути в корупційних схемах. Коли є механізм на випередження – буде кращий результат», - додав Юрчишин.

За його словами раніше в Україні було «не комільфо» говорити про корупцію, вона була «за сімома замками», всі про неї знали в часи Януковича та у сприйнятті суспільства побутує думка, що ніби корупції раніше було менше, ніж є зараз.

«Зараз ми дуже багато говоримо про корупцію, але вона непокарана, тому що карають переважно на рівні місцевих чиновників. Щодо сприйняття корупції в суспільстві, то у нас корупції стало більше. Якщо в 2013 році – 80% суспільства вважало, що уряд нездатен побороти корупцію, то в 2016 році – 86%. Зросла кількість людей, які не бачать результатів боротьби з корупції, хоча механізмів більше і досягнень більше. При цьому в 2013 році 38% стикалися напряму з корупцією, а в 2016 33-34%», - розповів Юрчишин.