У помешканні учасника "прориву Саакашвілі" поліція знайшла зброю та боєприпаси (фото)

Поліція виявила в помешканні одного з учасників подій на пункті пропуску «Шегині» зброю та боєприпаси.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, 13 вересня поліцейські під час обшуку виявили автомат Калашникова та 790 патронів калібру 5,45 мм і 301 патрон калібру 7,62 мм.

Вилучену зброю і боєприпаси направлено на експертне дослідження, аби з’ясувати походження.

Як повідомляв УНІАН, позбавленому українського громадянства, екс-голові Одеської облдержадміністрації 10 вересня Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

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Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально «внесли» їх на територію України.

Внаслідок порушення публічного порядку на державному кордоні постраждали 8 прикордонників та 13 працівників поліції.

Президент України Петро Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконного перетинання кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.