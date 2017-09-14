"Міс Україна-2017": учасниця за місяць схудла на 17 кілограмів, оволоділа дефіле і вступила до КПІ (відео)
Ніхто не здогадувався, що відмінниця і переможниця олімпіад з фізики і математики, під час підготовки до ЗНО, їсть тільки овочі і вчиться ходити на підборах.
Сама себе вона називає "міс ботанік". Спробувала поєднати підготовку до конкурсу краси з підготовкою до іспитів з математики. І їй це вдалося.
Коли Лізу Татарин вперше побачили організатори конкурсу краси, вона була далека від стандарту - 90-60-90, тому їй відразу порадили прийти наступного року.
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Але Ліза повернулася вже через місяць, зовсім іншою. Ніхто не здогадувався, що відмінниця і переможниця олімпіад з фізики і математики, під час підготовки до ЗНО, їсть тільки овочі і вчиться ходити на підборах.
Ліза хоче стати політиком і зайнятися реформою освіти.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, титул "Міс Україна-2017" здобула 18-річна киянка Поліна Ткач.