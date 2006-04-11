В Україні дорожчає хліб

Кохнівський хлібокомбінат, яким володіє ТОВ "Євро-хліб", а керує мати народного депутата Василя ГАВРИЛЮКА, на 20% підвищив вартість буханця хліба. Кременчуцький хлібокомбінат поки що утримує стару ціну хліба.

Про це УНІАН повідомила начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту і соціального захисту населення Кременчуцького міськвиконкому Людмила ЖОРНЯК.

За її словами, минулого тижня ТОВ "Євро-хліб" надіслало до мерії лист, в якому заявило про підвищення вартості хліба. Керівництво ТОВ аргументувало це тим, що ціна на хліб їхнього виробництва нижче, ніж в інших регіонах; тим, що в місті діє жорстка конкуренція, а виробники з інших регіонів використовують методи недобросовісної конкуренції. Крім того, в листі вказано, що витрати на виробництво хлібобулочної продукції постійно зростають (витрати на газ, автомобільне пальне, запчастини тощо). "Всі вищезгадані чинники призвели до того, що на даний момент діяльність Кохнівського хлібозаводу є збитковою... Подальше утримання цін на хліб на даному рівні є неможливим для підприємства", - написано в листі.

Сьогодні ціни на вироби Кохнівського хлібозаводу збільшилися майже на 20%. Буханець білого хліба (формовий) коштує 1,40 грн. замість колишніх 1,15 грн., буханець чорного хліба - 1,30 грн. замість колишніх 1,05 грн.

Л.ЖОРНЯК заявляє, що Кременчуцький хлібокомбінат поки що звернень щодо збільшення вартості соціально значущого виду хліба (білий формовий і чорний) не надавав. Крім того, за її словами, в Полтаві теж відбулося підвищення вартості буханця хліба.

“Проте і в Полтаві, і в Кременчуку нова вартість хліба не є найвищою в Україні”, - зазначає Л.ЖОРНЯК.